Brug Terug blij met ontwerp nieuwe Paddepoelsterbrug: “Het gaat best heel mooi worden”

Visualisatie van de nieuwe Paddepoelsterbrug waarbij de helix op een wierde is gebouwd. Foto: gemeente Groningen

Het ontwerp van de nieuwe Paddepoelsterbrug kan op enthousiasme rekenen van het actiecomité Brug Terug. Het comité, dat voornamelijk uit buurtbewoners bestaat, heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het terugkrijgen van een verbinding over het Van Starkenborghkanaal.

“De ontwerpen die afgelopen week naar buiten zijn gebracht, komen overeen met de beloftes zoals die vorig jaar zomer aan ons gedaan zijn,” vertelt Baudien Bauman van het actiecomité. “Kijk, het liefste hadden we de beweegbare brug, zoals het tot 2018 ook was, teruggekregen. Daar hebben we voor gestreden. Op een gegeven moment werd helder dat dit een gepasseerd station was. De verbinding maakt onderdeel uit van de hoofdvaarweg Lemmer naar Delfzijl, waarbij Rijkswaterstaat het belangrijk vindt dat de doorvaarthoogte wordt verbeterd. Een lage brug is daarom in hun optiek geen mogelijkheid. Aanvankelijk was Rijkswaterstaat ook geen voorstander van deze nieuwe, hogere brug, maar dankzij de gemeente is dit toch mogelijk geworden, waarbij de financiering door het Rijk wordt gedaan. De vraag is dan wat je doet. Blijf je vasthouden aan de lage, beweegbare brug, waarbij het risico is dat je helemaal niets krijgt? Of omarm je het alternatief, dat in dit geval een hogere brug is met talud en een helix?”

Volgens Bauman speelt er daarbij nog een reden: “We moeten niet vergeten dat de tijd sinds 2018 niet stil heeft gestaan. In 2018 was het aantal elektrische fietsen geringer, om van speedpedelecs en fatbikes nog maar te zwijgen. Tegenwoordig heeft eigenlijk iedereen die een fiets heeft, een elektrische variant. Een hogere brug, die op een iets andere plek ligt, is daarom een hele andere ‘horde’ geworden dan hoe we in 2018 er tegenaan keken. Wij hebben ervoor gekozen om vooruit te kijken en niet in het boze te blijven. Afgelopen week hebben we ook onze oor te luister gelegd bij mensen die straks gebruik maken van de nieuwe brug: we horen veel positieve reacties. Een belangrijke wens is dat iedereen over de brug heen kan komen. Die wens is dus meegenomen. Ook de vorm van de helix is iets veranderd. Eerst had dit de vorm van een paperclip, nu is het rond, waarbij het in het ontwerp op een grotere afstand is komen te liggen van de woningen.”

Reuring

Bauman verheugt zich in zekere zin ook op de komst van de nieuwe brug: “We zien vaak wandelaars en fietsers aan de andere kant van het kanaal een rondje maken. Dat zijn mensen die in andere omstandigheden een ommetje hadden gemaakt aan deze kant van het kanaal. Dat kan straks weer. Wandelaars, Pieterpadlopers en fietsers zullen weer gebruik kunnen maken van een verbinding. En die reuring, daar kijk ik best wel naar uit. Ook het ontwerp, daar zijn we over te spreken. De helix, een hellingbaan in de vorm van een cirkel, komt op een wierde. Dat heeft de architect ontzettend goed bedacht. Met oog voor de historie en het landschap, maar juist daardoor valt de helix ook veel minder op in het landschap.”

De helix wordt aangekleed met bomen en er komt een sloot rondom waarmee plasdras wordt gecreëerd, wat goed is voor de weidevogelstand. “Daarnaast hebben we begrepen dat in de cirkel ruimtes komen voor vleermuizen. Voorheen, in de tijd van de oude brug, kwamen er veel vleermuizen voor in dit gebied. Sinds de kap van de bomen is dat veel minder geworden. Met de aanplant van nieuwe bomen is de verwachting dat dit gaat herstellen, waarbij deze ruimtes een extra aanzetje moeten geven. Ook wil men iets gaan doen op het gebied van zwaluwen. Dus ja, afgaand op het ontwerp zijn wij enthousiast. Maar wel is het zo dat wij niet van een nieuwe oude Paddepoelsterbrug spreken. In onze visie is dit een compleet nieuwe brug, niet vergelijkbaar met wat we hadden. Waarbij we natuurlijk heel blij zijn dat we weer op een goede manier naar de stad kunnen.”

Informatieavond

De Paddepoelsterbrug is al ruim zeven jaar buiten gebruik. Door een bedieningsfout werd de brug in 2018 aangevaren, waardoor deze zwaar beschadigd raakte. Rijkswaterstaat besloot het brugdek te slopen en de bruggenhoofden te verwijderen. Sindsdien is er geen verbinding meer over het Van Starkenborghkanaal. Omwonenden moeten omrijden via de Dorkwerderbrug of via de Walfridusbrug. Op 27 oktober vindt er in het bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap, bij Noorderhoogebrug een informatieavond plaats waar het voorlopige ontwerp van de nieuwe brug zal worden gepresenteerd. Bauman: “We nodigen iedereen uit, die een mening heeft over de brug, om te komen. Zodat de laatste puntjes op de ‘i’ kunnen worden gezet.” De verwachting is dat de realisatie van de nieuwe brug eind 2026 of begin 2027 zal beginnen.