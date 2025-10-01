Brieven en lieve kaartjes in Indische Buurt rond omstreden trampoline

Op het Sabangplein in de Indische Buurt lijkt een apart conflict aan de gang te zijn tussen een bewoner en de gemeente. Er wordt niet gepraat of een brief door de brievenbus gestopt. In plaats daarvan wordt er gecommuniceerd door aanhangsels aan een betwiste trampoline.

Een bewoner plaatste de trampoline op het grasveld van het plein voor kinderen in de buurt. Goed bedoeld, maar het mag dus niet van de gemeente. Maar wie de trampoline plaatste, was voor de gemeente onbekend.

Dus werd de bewoner via een brief aan de trampoline zelf gevraagd om het speeltoestel weg te halen. Het toestel staat op gemeentegrond en dat mag niet, want dan moet de trampoline door de gemeente goedgekeurd zijn op veiligheid.

Maar met een lief kaartje wordt geprobeerd de ambtenaren op andere gedachten te brengen. “De risico’s van spelen horen bij het leven. Spelen gaat met vallen en opstaan. Het liefst buiten, waar ruimte is om even los te komen van de zwaartekracht en even licht te mogen zijn. Lieve mensen van de gemeente, helpen jullie mee dit spelen blijvend mogelijk te maken?”

Of de gemeente ingaat op de boodschap is afwachten. Uit de gemeentelijke dwangsom blijkt dat de eigenaar van de trampoline nog een week de tijd heeft om het speeltoestel weg te halen.