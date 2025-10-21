Brand in woning Riouwstraat snel onder controle

Foto: Rieks Oijnhausen

In een woning aan de Riouwstraat heeft dinsdag begin van de avond brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 18.00 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “We hebben de brand relatief snel onder controle kunnen brengen,” vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Na onderzoek bleek er brand te woeden in de toiletruimte. Hoe die brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Door de brand is er wel schade in de woning ontstaan. Het gaat dan voornamelijk om rookschade.”

Stichting Salvage is ingeschakeld en zal de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade.