Bouw van vijftig nieuwe sociale huurwoningen gestart in Helpman-Noord

Foto via Trebbe Bouw

In Helpman-Noord is maandag de bouw begonnen van Jullenshof, een nieuw woonproject met vijftig sociale huurwoningen van woningcorporatie Lefier.

Wethouder Rik van Niejenhuis gaf samen met vertegenwoordigers van Lefier en bouwbedrijf Trebbe het officiële startsein. Daarbij werd een muurschildering van kunstenares Roos Vink onthuld.

Het plan bestaat uit 21 appartementen en 29 grondgebonden woningen rond een groene binnenhof. De appartementen komen in een gebouw van vier verdiepingen en hebben een gebruiksoppervlak van ruim 60 vierkante meter. De grondgebonden woningen staan in vijf rijen, hebben een plat dak en variëren in grootte van 62 tot 82 vierkante meter. De woningen worden flink geïsoleerd en krijgen energiezuinige installaties.

De bouwlocatie ligt op de plek waar eerder garageboxen en bedrijfsruimtes stonden. In het hof komt veel groen, waterbuffering en gevelbegroeiing. Ook is er ruimte voor ontmoeting, met onder andere een jeu-de-boulesbaan voor bewoners.

De eerste bewoners kunnen naar verwachting eind 2026 verhuizen.