Bouw 95 appartementen aan Sportlaan begonnen

Foto: De Huismeesters

Buurtcorporatie De Huísmeesters is begonnen met de bouw van 95 nieuwe appartementen aan de Sportlaan in de wijk Hoornsemeer.

Bij de start van de bouw onthulden wethouder Rik van Niejenhuis en een huurder een bankje; een blijvende plek om even stil te staan bij de nieuwbouw en de buurt. Vanaf het bankje kan iedereen de voortgang van het project volgen.

De nieuwe appartementen zijn bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder. De woningen zijn energiezuinig en gasloos en krijgen een eigen balkon of buitenruimte. Er komt ook een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.