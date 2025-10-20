Boswachters voeren vrijdag campagne voor natuur op Vismarkt

Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten kijkt over De Onlanden. Foto: Sebastiaan Scheffer

Een groep boswachters voert vrijdag een achtergrondcampagne voor eigen verkiezingsbelangen op de Vismarkt. Nu de Tweede Kamerverkiezingen naderen, willen de boswachters aandacht voor natuur en milieu bij de keuze in het stemhokje.

De campagne in Groningen maakt deel uit van acties in zes grote steden in Nederland. Tijdens de actie gaan de boswachters met voorbijgangers in gesprek over het belang van een gezond ecosysteem. Bezoekers kunnen ook op de foto met een boswachter. De boswachters hopen dat de voorbijgangers de kiekjes delen via social media, om de boodschap van hun campagne verder te verspreiden.

De boswachters willen met de campagne aan kiezers laten zien hoe politieke partijen omgaan met punten die volgens de boswachters belangrijk zijn voor natuurbescherming: de afronding van het Natuurnetwerk Nederland, de stikstofproblematiek en het aankomende tekort aan schoon water. Daarnaast willen de boswachters dat er een nieuw transitiefonds voor Natuur, Landbouw en Visserij komt. Dit miljoenenfonds om de nationale klimaatdoelen te bereiken werd vorig jaar afgeschaft