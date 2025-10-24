Boswachters voeren campagne op Vismarkt: ‘De natuur heeft geen stem, dus laat je horen’

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn boswachters op verkiezingscampagne in zes grote steden om stem te geven aan de natuur, zo ook op de Vismarkt vrijdagochtend. De boodschap: “De natuur heeft geen stem – jij wel. Dus laat je horen!”

Boswachters gingen met voorbijgangers in gesprek over de natuur en het belang van een gezond ecosysteem. “We vertellen waarom natuur van belang is en wat we doen voor een zo groen mogelijk coalitieakkoord. Maar we geven geen stemadvies”, zegt Jorien Bakker van Natuurmonumenten.

De boswachters door heel Nederland komen met een BoswachtersAppèl, met daarin vier punten. Bakker: “We vragen voor meer ruimte voor natuur in het Natuurnetwerk Nederland. Zo kunnen dieren ook beter migreren van gebied naar gebied. Als tweede punt willen we schoon en voldoende water, want het is belangrijk dat ook generaties na ons schoon drinkwater hebben.”

Het derde punt dat boswachters aanhalen is het thema bouwen in relatie tot stikstof. “We kunnen niet bouwen in Nederland en vaak wordt gezegd dat het komt ‘door die stomme natuur'”, zegt Bakker. “Maar het is andersom: als je zorgt voor robuuste natuur dan kun je meer bouwen.”

Het laatste en vierde punt gaat over de Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur: Dit is een tijdelijk begrotingsfonds van de overheid van 24 miljard euro dat maatregelen bekostigt om de stikstofbelasting op de natuur te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen door landbouw en landgebruik te verlagen.

Bakker: “Dit fonds is er niet meer en dat moet opnieuw worden ingesteld, want dan heeft zowel de natuur als de boer weer toekomst.”

Om hun liefde en support voor de natuur te laten zien en te delen, konden voorbijgangers op de Vismarkt op de foto met de boswachter met ‘instagrammable attributen’ zoals een verrekijker, een groen hart of borden met tekst of (dieren-)foto’s.