Boot brandt volledig uit op Eemskanaal tussen Ten Boer en Garmerwolde

Foto: Sebastiaan Scheffer

Op het Eemskanaal tussen Garmerwolde en Ten Boer is dinsdagmiddag een plezierboot volledig uitgebrand.

Volgens DvhN en RTV Noord stond de ongeveer vijftien meter lange boot al volledig in lichterlaaie bij aankomst van de hulpdiensten. Meerdere brandweerwagens werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Het vaartuig raakte onherstelbaar beschadigd door de brand.

De brand veroorzaakte veel rook. Eén persoon is door hulpdiensten gecontroleerd op rookinhalatie. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.