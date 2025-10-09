Boom zoekt plek om te wortelen tijdens Werelddaklozendag

Foto: useche70 via Pixabay

Komende vrijdag is het werelddaklozendag. Voor Straatpastoraat de Open Hof reden voor een bijzondere actie met een boom vol wijsheden.

De Open Hof wil aandacht vragen voor mensen die te maken hebben met dakloosheid: Mensen met ervaring van dakloosheid, vrijwilligers en straatpastores trekken vrijdag om 11.00 uur vanaf de Grote Markt met een boom door de stad; een boom die een plek zoekt om te wortelen. Op zijn tocht door de stad deelt de boom wijsheden en gaat met mensen in gesprek.

De boom hangt vol met kaartjes met uitspraken en levenslessen van dak- en thuislozen uit Groningen. Het gaat om vragen als: hoe is het om op straat te leven, en wat kunnen wij als stad van deze ervaringskennis leren?

De route loopt via de Vismarkt, Westerhaven, Folkingestraat en Broerplein. De boom eindigt zijn tocht rond 16.00 uur bij de Nieuwe Kerk. Daar wordt de plek gemarkeerd waar de boom later geplant gaat worden, als symbool dat ook daklozen er bij horen.

Het initiatief heeft als doel bewustwording en ontmoeting. De hoop is, de afstand te verkleinen en verbondenheid te stimuleren. Ook willen we laten zien dat iedereen levenswijsheden opdoet en een bijdrage levert aan de samenleving.