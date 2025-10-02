Boltbrug in Ten Boer aankomend weekend wederom afgesloten

Boltbrug. Foto: Google Maps

De Boltbrug in Ten Boer is zaterdag en zondag afgesloten voor al het verkeer. Op beide dagen kan er van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds niet over de brug worden gereden.

De afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het landhoofd van de brug. Het landhoofd vormt de stevige basis waarop de brug rust. Door verschuivingen kan de stabiliteit van de brug in gevaar komen. Daarom wordt het landhoofd verstevigd om verdere verzakking of beweging te voorkomen.

De afgelopen twee weekenden was de brug ook dicht voor dezelfde werkzaamheden. Verkeer dat normaal gesproken via de brug de overkant bereikt, moet dit weekend omrijden via Ten Post.