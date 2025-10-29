Blijdschap bij CDA en VVD: “De kiezer heeft laten weten dat ze klaar zijn met het geschreeuw”

Jalt de Haan - Foto via CDA Groningen

Naast D66 zijn er bij de Tweede Kamerverkiezingen woensdagavond nog twee winnaars: het CDA en de VVD. Het CDA volgt de uitslagenavond in café Bolhuis.

“Ik ben ongelofelijk dankbaar voor het aantal zetels dat ons gegund is,” reageert Jalt de Haan van het CDA op de exitpoll die om 21.00 uur werd gepubliceerd. “We gaan van vijf naar negentien zetels. De kiezer heeft duidelijk gekozen voor het politieke midden en is klaar met het politieke geschreeuw. Men kiest voor partijen die met echte oplossingen komen. Het is de mensen duidelijk geworden dat de resultaten niet van de flanken van het politieke spectrum komen.”

De uitslag betekent ook goed nieuws voor Etkin Armut. Het Groningse raadslid staat op plek achttien op de CDA-kieslijst. De Haan: “Ik gun het haar ontzettend dat zij de stap naar Den Haag mag gaan maken. Tegelijkertijd is het een groot gemis voor Groningen.”

Het resultaat van 19 zetels had De Haan wel verwacht: “De peilingen van de afgelopen dagen lieten dit beeld ongeveer al zien. Dat we de grootste partij waren geworden, dat was natuurlijk het mooiste geweest. Aan de andere kant, bij de laatste verkiezingen stonden we op vijf zetels. We waren dood en begraven. We waren knock-out. Maar nu zijn we weer helemaal terug. En dat merk ik ook. Op straat bijvoorbeeld krijg ik leuke reacties van inwoners. Voor mij is dit een enorme duw in de rug in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen straks in maart. Vanavond vieren we de avond in café Bolhuis. Als je al die nieuwe leden ziet, veel jonge mensen; dit maakt me heel blij.”

VVD beter dan verwacht

Een andere winnaar is de VVD. Dat klinkt gek want de partij gaat er in de exitpoll één zetel op achteruit: van 24 naar 23. De partij stond echter in de peilingen de afgelopen weken veel lager. Ietje Jacobs-Setz: “Als deze exitpoll ook de uitslag wordt, dan hadden we dit resultaat drie weken geleden nooit verwacht. We hebben een dramatische zomer gehad waarbij we flink zakten in de peilingen. Maar de kiezer heeft besloten dat de VVD een sterke partij kan blijven. Het zou ook zo kunnen dat we misschien nog een zetel winnen en wellicht de tweede partij van Nederland worden.”

Jacobs-Setz heeft al veel politieke ervaring, maar zo spannend als deze verkiezingen heeft ze het niet eerder meegemaakt: “De grote vraag is wie de sleutel van het Torentje zal krijgen. Eigenlijk waren er vijf partijen in de race. Op basis van deze exitpoll kun je zeggen dat wij dat als VVD waren, D66, PVV, CDA en GroenLinks-PvdA. Uiteindelijk lijken wij toch flink groter te worden dan het CDA en GroenLinks-PvdA. Kijk, ik heb ook avonden meegemaakt dat we wisten dat we de grootste zouden worden. De vraag was dan alleen met hoeveel. Dat was heel leuk en comfortabel. Maar deze spanning, dat is wel heel bijzonder. En het is ook uniek: volgens mij is het nog nooit eerder voorgekomen dat de grootste partij niet meer dan 30 zetels haalde. En ik ben heel blij voor Hilde Wendel uit Groningen. Zij mag op basis van deze uitslag de Tweede Kamer in. Dat is heel mooi nieuws.”