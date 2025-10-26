Bladeren in je tuin? “Laat ze lekker liggen onder struiken en bomen”

De herfst is gearriveerd. Dat betekent kortere dagen en een ware bladerval. Hoewel het verleidelijk is om alles direct op te ruimen, adviseert de gemeente om de bladeren vooral te laten liggen op plekken waar ze geen overlast veroorzaken. Dit is namelijk cruciaal voor de natuur.

“Laat bladeren lekker liggen onder struiken en bomen,” meldt de gemeente. Ze dienen als een natuurlijke en gratis bron van isolatie en voeding. De bladerlaag beschermt plantenwortels tegen wintervorst. Daarnaast bieden ze een belangrijke schuilplek en overwinteringsplaats voor talloze dieren, waaronder egels, insecten, spinnen en kevers. Denk bijvoorbeeld aan de egel, die graag een warm nest bouwt onder een dikke laag bladeren om de winter door te komen. Terwijl de bladeren vervolgens langzaam verteren, voeden ze de bodem met kostbare humus en mineralen. Ze vormen zo de ideale natuurlijke meststof, waar de bomen en planten in het voorjaar weer volop van kunnen profiteren.

Bladerval

De bladeren vallen niet zomaar. Het is een slim overlevingsmechanisme van de boom. Zodra de dagen korter worden en de temperatuur daalt, begint de boom met de ‘voorbereiding op de winter’. De boom doet dit om twee belangrijke redenen. Ten eerste: vochtverlies beperken. Bomen verliezen veel vocht via hun bladeren. Door ze te laten vallen, voorkomen ze uitdroging tijdens de koude wintermaanden wanneer de grond bevroren kan zijn. Ten tweede: nutriënten herwinnen. Voordat de bladeren vallen, haalt de boom de belangrijke voedingsstoffen, zoals magnesium, terug uit het blad. De gele en rode herfstkleuren die wij dan zien, zijn het resultaat van dit proces, waarbij het groene chlorofyl wordt afgebroken.

Waar bladeren opruimen noodzakelijk is

Niet overal mogen de bladeren blijven liggen. Op sommige plekken veroorzaken ze juist problemen en moeten ze opgeruimd worden. Bladeren op tegels en stoepen kunnen snel glad worden, wat valgevaar oplevert. Een te dikke laag bladeren op het gazon kan daarnaast het gras verstikken, waardoor het geel of bruin wordt. De gemeente adviseert: hark deze bladeren liever op en verplaats ze naar een border. Is dat geen optie? Gooi het blad dan in de GFT-container. Heb je die niet, dan mag het blad bij het restafval of breng het gratis naar een afvalbrengstation. Op die manier wordt het blad nog steeds nuttig gebruikt in de kringloop en draagt het bij aan een gezonde, lokale biodiversiteit.