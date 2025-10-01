Bezoekerspas wordt goedkoper

De gemeente wil de tarieven voor de bezoekerspas verlagen.

Met een bezoekerspas kan bezoek parkeren, je kan je bezoek online aanmelden, de geparkeerde uren worden dan van het saldo op de kaart afgeschreven. Het huidig tarief voor 150 uur per jaar is 37,50 en dat wordt 25 euro. Een uur bijkopen wordt veertig cent per uur en dat was vijftig cent. Met de vernieuwde bezoekersvergunning wordt meer geld opgehaald dan begroot en daarom is het redelijk om de tarieven weer te verlagen zegt het college. Ook het tarief van de maatschappelijke parkeervergunning voor bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers wordt gehalveerd.

Het nieuwe tarief gaat per 1 januari in.