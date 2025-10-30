Bewoners Visserstraat: gemeente doet niets aan onveilig kruispunt

Visserstraat

Ongevallen en bijna-ongevallen op de kruising Visserstraat – De Laan – Gasthuisstraat zijn aan de orde van de dag en de gemeente doet er niets aan, aldus omwonenden.

De gemeente ontving medio juni vorig jaar een verzoek, ondertekend door vijftig bewoners van de drie bewuste straten,.om maatregelen te treffen om de kruising verkeersveiliger te maken. Na anderhalf jaar is er aan die situatie nog niets veranderd. De (bijna-)ongevallen blijven volgens de omwonenden aan de orde van de dag, evenals asociaal rijgedrag van vooral automobilisten.

Vooral fietsers zijn hiervan het slachtoffer. De situatie wordt verergerd doordat veel automobilisten, ondanks verbodsborden in beide richtingen, gebruik maken van de wegversmalling in de Visserstraat.

De omwonenden verwijten de gemeente dat het oorverdovend stil is: oproepen worden niet beantwoord. Dat duidt volgens hen op een weinig professionele houding in de communicatie met burgers en wordt door hen als ongepast ervaren. Ze verwachten van de gemeente dat die samen met de bewoners actief meewerkt aan het verbeteren van de onveilige verkeerssituatie.