Bewoners Koeriersterweg gaan in bezwaar tegen verwijdering fietsbergingen

Bewoners van de Koeriersterweg gaan in bezwaar tegen het besluit van de gemeente om hun fietsenbergingen in de voortuin te laten verwijderen. De gemeente stelde onlangs dat de bergingen zonder vergunning zijn geplaatst en niet passen in het straatbeeld.

De raadsfractie van D66 steunt de bewoners en stelt vragen hierover aan het college. “De bewoners hebben zelf al veel oplossingen om de gemeente hierin tegemoet te komen” stelt Andrea Poelstra-Bos (D66).

De bewoners hopen dat de gemeente bereid is om met hen in gesprek te gaan over mogelijke aanpassingen, zodat de bergingen kunnen blijven staan.