Bewolking overheerst zondag, ook komende dagen grijs

Foto: Joris van Tweel

Onder invloed van een hogedrukgebied boven Scandinavië is het de komende dagen rustig weer. De zon krijgen we echter weinig te zien.

Zondag overheerst de bewolking. In de middag is plaatselijk een buitje mogelijk. Bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke richting wordt het 15 of 16 graden. Ook in de nacht naar maandag overheerst de bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Maandag begint de dag bewolkt. Weldra komt er ruimte voor de zon. Ook in de middag breekt de zon zo nu en dan tussen de wolken door. Het is nagenoeg windstil en het wordt dan 13 of 14 graden.

Dinsdag zijn de veranderingen klein. De bewolking overheerst. Zo nu en dan krijgt de zon wat ruimte, maar er is ook een klein verspreid buitje mogelijk. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 14 of 15 graden.