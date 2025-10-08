‘Betere kansen op woningmarkt door meer doorstroming’

Impressie nieuwbouw Asingastraat via De Huismeesters.

Het bevorderen van doorstroming leidt tot meer kansen op de woningmarkt. Dat meldt de Rekenkamer Groningen in een onderzoeksrapport.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Groningen wel aandacht heeft voor doorstroming, maar nog geen overkoepelende visie heeft, of beleid hanteert om dit actief te bevorderen. Daardoor blijft het potentieel om meer huishoudens aan een passende woning te helpen voor een belangrijk deel onbenut.

De komende twintig jaar groeit de gemeente Groningen met zo’n 25 duizend inwoners. Er moeten dus veel woningen worden gebouwd, maar ook doorstroming is belangrijk. Dat is de beweging die ontstaat wanneer mensen verhuizen en hun woning achterlaten.

De mate van doorstroming wordt sterk beïnvloed door de woningtypen die worden gebouwd en daarmee door de bestaande woningen die daardoor vrijkomen. Het aanbieden van aantrekkelijke woningen aan senioren leidt ertoe dat er meer ruime (koop)woningen vrijkomen.

De Rekenkamer stelt dat de gemeenteraad sterker kan sturen op de woningmarkt. Alleen nieuwbouw realiseren is niet voldoende. De raad kan de doorstroming bevorderen door het college te bewegen om aanvullend beleid te ontwikkelen; bijvoorbeeld keuzes te maken in haar woningbouwprogramma’s.