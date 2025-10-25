Beginnend bromfietser met zes keer teveel alcohol op kan rijbewijs inleveren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad het rijbewijs afgepakt van een beginnend bromfietser. De man bleek te veel alcohol op te hebben.

“We zagen tijdens onze surveillance een bestuurder op een bromfiets slingerend rijgedrag vertonen,” schrijft de politie op sociale media. “We hebben daarop de bestuurder een stopteken gegeven en hem onderworpen aan een blaastest.” Bij de test op straat kan niet worden afgelezen hoeveel promille er wordt geblazen. De ademtesters geven alleen een indicatie aan. Wanneer minder dan 170 µg/l wordt gemeten, verschijnt een P van pass in het scherm. In dit geval verschenen de letters ‘A/G’. Dit betekende dat de bestuurder mee moest naar het bureau voor een ademanalyse.

“Op het bureau blies de bestuurder 525 µg/l. Omdat de verdachte een beginnend bestuurder is, hebben wij het rijbewijs ingevorderd.” Een beginnend bestuurder mag niet meer dan 88 µg/l alcohol in de adem hebben, wat overeenkomt met 0,2 promille. De Officier van Justitie zal zich over deze zaak gaan buigen.