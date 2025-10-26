Automobilist slaat over de kop bij Noorderhoogebrug

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is zondagochtend met de auto over de kop geslagen op de N46 bij Noorderhoogebrug.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur. De bestuurder was onderweg vanaf de oostelijke ringweg en wilde richting de Noordzeebrug rijden. Door nog onbekende oorzaak ging het in de verbindingsboog mis, waarbij de auto uiteindelijk op de kop terechtkwam. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse behandeld; de persoon hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis.

Het voertuig is door een bergingsbedrijf weggesleept. Vanwege de afhandeling van het ongeval was tijdelijk één rijstrook afgesloten