Automobilist en scooterrijder in botsing op Boterdiep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Boterdiep zijn zondagmiddag een automobilist en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.20 uur op de kruising met de Korenstraat. “Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooterrijder en de automobilist met elkaar in botsing,” vertelt Ten Cate. “Hulpdiensten waren snel aanwezig. De scooterrijder was ten val gekomen. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer nagekeken, maar transport naar het ziekenhuis was niet nodig.” De scooter raakte bij het ongeluk beschadigd.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.