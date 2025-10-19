Automobilist botst op voorganger rotonde Korreweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagavond op de Korreweg is een automobilist op zijn voorganger gebotst. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.40 uur op de rotonde met de J.C. Kapteynlaan. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend,” vertelt Ten Cate. “Een automobilist is achterop zijn voorganger gebotst. Vermoedelijk is dat gebeurd toen de voorste auto de rotonde wilde verlaten en de achteropkomende bestuurder dit niet in de gaten had.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de voorste auto in de ambulance gecontroleerd. Deze persoon hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.”

In deze auto zat ook een kind dat door het ongeluk flink geschrokken was. “Dit kind heeft van agenten een knuffelbeer gekregen. Deze teddyberen bevinden zich standaard op de hulpverleningswagen en zijn bedoeld voor juist zulke situaties.” Volgens Ten Cate heeft de politie onderzoek gedaan naar de toedracht.