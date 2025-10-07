Auto zwaar beschadigd door brand op westelijke ringweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een personenauto is dinsdagavond op de westelijke ringweg zwaar beschadigd geraakt door brand, meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 23.15 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit werd gestuurd. “De automobilist kwam vanaf het Hoendiep en wilde richting de Reitdiephaven rijden,” vertelt Ten Cate. “Ter hoogte van de verkeerslichten bij Paddepoel ontdekte de bestuurder dat zijn voertuig in brand stond.” Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, kon men niet voorkomen dat het voertuig fors beschadigd raakte.

Vanwege de brand waren twee rijstroken tijdelijk afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto weggesleept. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Niemand raakte gewond.