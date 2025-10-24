Arbeidsinspectie draait Indiase restaurants in Stad op slot, meermaals illegale werknemer aangetroffen

Foto: Albert van der Berg

Restaurants De Kleine Moghul aan de Nieuwe Boteringestraat en Kohinoor van India aan de Oostersingel zijn donderdag voor een maand gesloten door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Beide restaurants stellen de zaak te sluiten ‘vanwege een verbouwing’. Maar waarschijnlijk zijn de zaken dicht omdat er meermaals een vreemdeling zonder werkvergunning heeft gewerkt bij bedrijven van de eigenaar van beide restaurants.

Van beide restaurants is de ingang van de zaak verzegeld. Ook zijn de ramen voorzien van plakkaten, waarop de sluiting bekend wordt gemaakt.

Beide restaurants geven dezelfde ‘reden’ aan voor de sluiting: een verbouwing. De Kleine Moghul stelt de keuken te willen vernieuwen, Kohinoor van India geeft ‘verbouw en vakantie’ aan als reden voor het dichthouden van de deuren.

Een woordvoerder van de Nederlandse Arbeidsinspectie bevestigde vrijdagmiddag de sluiting van de zaken van S.A. Mahfuz. Een precieze reden kon de woordvoerder nog niet aangeven. Maar in het algemeen controleert de Arbeidsinspectie op de werkomstandigheden en loonvoorwaarden van de werknemers. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan om het laten werken mensen die illegaal in Nederland verblijven, werknemers die niet het minimumloon verdienen of ongezonde werkomstandigheden.

‘Vreemdeling laten werken zonder vergunning’

Uit een inspectierapport van de arbeidsinspectie wordt duidelijk dat in april, in een restaurant van Mahfuz in Zwolle (daar bekend onder de naam Lord of Kohinoor) in ieder geval één vreemdeling heeft gewerkt zonder geldige tewerkstellingsvergunning.

Dat was voor Kohinoor niet de eerste keer. In 2023 trof de inspectie ook al twee keer een werkende vreemdeling zonder vergunning aan bij een vestiging van Mahfuz, toen bij de Kohinoor van India aan de Oostersingel. Daarvoor werden toen geldboetes opgelegd.

Het bedrijf (met de hoofdvestiging in Groningen) wist, zo blijkt uit de rapporten van de inspectie, in september al dat het een boete kreeg opgelegd en dat het werk enige tijd moest worden neergelegd. Die sluiting is nu in gang gezet, omdat er geen bezwaar zou zijn aangetekend. Waarschijnlijk volgt er, naast de sluiting, ook nog een geldboete voor het bedrijf achter de restaurants.