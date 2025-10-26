Ambulancezorg Groningen bereikt finale EK Reanimatie niet, maar kijkt terug op “geweldige ervaring”

Het team in actie in Rotterdam. Foto: Ambulancezorg Groningen

Het team van Ambulancezorg Groningen is er afgelopen week niet in geslaagd de finale van de Europese reanimatiewedstrijd te bereiken. Het kampioenschap vond plaats tijdens Resuscitation in Rotterdam, het jaarlijkse congres van de European Resuscitation Council.

Ambulancezorg Groningen was afgereisd naar Rotterdam met een team van vijf personen: “Jolien, Jonna, Roderick, Sanne en Jurjen hebben een geweldige prestatie neergezet. Ze zijn helaas niet door naar de finale, maar het was een hele mooie ervaring om Nederland en Ambulancezorg Groningen te mogen vertegenwoordigen voor zo’n groot internationaal publiek en de strijd aan te gaan met zorgprofessionals uit maar liefst zeventien landen. Het was een ervaring om nooit te vergeten,” aldus Ambulancezorg Groningen.

Het Groningse team kwam op het Europese kampioenschap terecht na het winnen van de nationale titel afgelopen zomer tijdens Venticare Live in Den Bosch. Aanvankelijk was het nog onzeker of het team ook een startplaats had bemachtigd voor de Europese titel, maar onlangs maakte een loting duidelijk dat dit het geval was. Bij het kampioenschap in Rotterdam nam elk deelnemend team een eigen, volledig uitgeruste ambulance mee. Bij het scenario dat men kreeg voorgelegd kon er gebruik worden gemaakt van hun eigen ambulance en hulpmiddelen. Gedurende de wedstrijd werd het scenario beoordeeld door een deskundige jury. Deze jury beoordeelde dat een team uit Zweden uiteindelijk het beste had gepresteerd: zij gingen dan ook met de hoofdprijs en de titel naar huis.

