Amateurvoetbal: PKC’83 naar koploper, derby tussen Velocitas en GRC Groningen

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Velocitas 1897

Zaterdag staat weer bol van het amateurvoetbal. OOG Sport is bij twee wedstrijden en houdt de luisteraars op de hoogte van de tussenstanden van de andere duels.

In de vierde divisie krijgt PKC’83 een pittige klus voor de kiezen. De Groningers reizen af naar Wezep waar koploper WHC de tegenstander is. PKC klom vorig weekeinde naar de elfde plaats door een zege op Quick’20.

1H

In de eerste klasse H staat in het Stadspark de stadsderby tussen Velocitas 1897 en GRC Groningen op het programma. Velocitas heeft na twee wedstrijden vier punten en GRC wacht nog op het eerste puntje.

Oranje Nassau speelt op sportpark Coendersborg de streekderby tegen Winsum. Beide clubs hebben vier punten.

Van deze twee wedstrijden in 1H, die beide om 15.00 uur beginnen, wordt verslag gedaan door het radioprogramma OOG Sport.

Be Quick gaat naar Damwoude. Broekster Boys is de tegenstander. De Friezen hebben na twee wedstrijden de volle buit.

In 2J ontvangt Gorecht streekgenoot Bedum. De stadsderby’s zijn in de lagere klassen. In 4E: Lycurgus – Mamio en in 5F Blauw Geel’15 – Gruno.

OOG Sport begint zaterdag om 15.00 uur.