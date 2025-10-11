Amateurvoetbal: Pak slaag GVAV, Groen Geel foutloos, veel goals bij derby VVK – Blauw Geel

Foto Andor Heij. Doel.

In de tweede klasse J kreeg GVAV Rapiditas zaterdag een pak slaag. Groen Geel won een klasse lager ook de vierde wedstrijd. In 5F won Blauw Geel’15 de doelpuntrijke stadsderby van VVK.

In 2J wacht GVAV nog op de eerste punten. In Meppel gingen de Groningers keihard onderuit. Alcides won met maar liefst 9-1. Gorecht was vrij.

Derde klasse

In 3R blijft Groen Geel foutloos. De uitwedstrijd tegen DVC Appingedam werd met 3-0 gewonnen. Fabian Stevens, Michael de Leeuw en Joris Steenkamer maakten de doelpunten voor de koploper.

The Knickerbockers speelde in Emmer-Compascuum met 2-2 gelijk tegen CEC. Leon Hovenkamp en Melle Kramer maakten een 2-0 achterstand voor TKB goed. TKB is vijfde.

Helpman won de derby van VV Groningen: 4-1. Tim van Dorp scoorde twee keer voor Helpman. De andere twee doelpunten kwamen van Mohammed Belghroub en Metem Buursma. Tim van der Molen scoorde voor VVG. Helpman is zesde en VVG elfde.

Omlandia won in Ten Boer met 3-1 van Be Quick 1887 (zaterdag). Be Quick is zevende en Omlandia achtste.

Lagere klassen

In 4E won Lycurgus ook de vierde wedstrijd. Bij Oosterparkers werd de stadsderby met 5-1 een prooi voor Lycurgus. HFC’15 won met 3-0 bij Mamio. HFC is vierde, Mamio tiende.

In 5F won Blauw Geel’15 de stadsderby bij VVK. Blauw Geel’15 kwam met 0-2 voor. VVK kwam daarna op voorsprong, maar Blauw Geel wist de wedstrijd alsnog met 3-5 te winnen. Youri Kleve en Sam de Jongh scoorden twee keer voor Blauw Geel.

Uitbraken

“We hebben er voor gekozen om VVK aan de bal te laten tot op onze helft”, zei Blauw Geel trainer Arjan Tammenga. “Daar zaten we kort op hun middenvelders, want we wisten dat ze daar kwaliteit hebben. Dat hebben we in mijn ogen goed gedaan. Twee uitbraken van ons leverde twee keer een goal op. In het begin van de tweede helft hadden we het enorm moeilijk. Er kwam bij VVK kwaliteit in het veld. Die jongens maakten voor VVK het verschil. We komen met 3-2 achter en daarna zijn wij met een paar uitvallen weer effectief en weten we de wedstrijd naar onze kant te draaien. Wij zijn de gelukkige winnaar denk ik”.

Teleurgesteld

“Ik ben heel erg teleurgesteld, want ik vind dat de jongens dit niet verdienen, aldus VVK trainer Ahmed Gustafe. “We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld en een overwinning was meer dan terecht geweest voor ons”. VVK heeft een goede selectie met onder meer ex prof Regilio Holder in de ploeg. Die zat voor rust op de bank. “Ik heb een selectie van 26 man Ik maak een team samen met mijn assistent en dan kijk je naar jongens die veel trainen en hoe ze hun wedstrijden hebben gespeeld. Regilio heeft de afgelopen week niet kunnen trainen. Maar dan nog. Met de jongens die speelden hadden we deze wedstrijd ook moeten winnen”.

Blauw Geel is zesde en VVK tiende. In 5F blijft Amicitia VMC koploper na de 4-0 uitzege tegen GRC Groningen (zaterdag)