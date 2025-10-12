Amateurvoetbal: Forward hard onderuit, overtuigende zeges Groninger Boys en Stadspark

Foto Andor Heij. Voetbal.

Forward ging zondag hard onderuit in de tweede klasse. In 3N waren er overtuigende zeges van Groninger Boys en SC Stadspark.

Forward verloor in de tweede klasse H de uitwedstrijd tegen Steenwijkerwold met 5-1. Joep Roofthooft maakte het doelpunt namens de studenten. Forward heeft 3 punten uit 3 wedstrijden en staat achtste.

In de derde klasse N won Groninger Boys thuis met maar liefst 7-1 van MOVV. Angelo Boonstra en Gillani Bos scoorden twee keer. Alex Smallenbroek, Luca Etzi en Jayden Plasser maakten de overige treffers voor Groninger Boys dat derde staat met 9 punten uit 4 wedstrijden.

SC Stadspark staat een plek lager en heeft 7 punten. Stadspark won in en tegen Stadskanaal met 4-1. Patrick Albers, Marnic Fernand, Winston Bendt en Quinten Kruizenga scoorden voor Stadspark.