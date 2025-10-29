Alsnog tbs met dwangverpleging voor overvaller kledingwinkel Per Lui

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De rechtbank in Groningen heeft aan de oudste van twee broers die in 2020 kledingwinkel Per Lui in de binnenstad overvielen alsnog tbs met dwangverpleging opgelegd.

Volgens DvhN vindt de rechtbank in Stad dat de man zich niet aan de voorwaarden van zijn eerdere tbs-maatregel heeft gehouden. De man, inmiddels 25 jaar oud, kreeg in 2021 tbs met voorwaarden. Hij moest zich laten behandelen, maar dat lukte niet. Volgens de rechtbank overtrad hij meerdere regels en vertoonde hij grensoverschrijdend gedrag, waardoor de behandeling niet van de grond kwam.

De overval vond plaats in juli 2020 in de kledingzaak Per Lui aan de Waagstraat in Groningen. De broers bedreigden een medewerker met een mes en eisten kleding. De medewerker wist echter te ontsnappen en sloot de twee in de winkel op, waarna de politie hen kon aanhouden.

Al bij de eerdere rechtszaak in 2021 werd vastgesteld dat de broers kampten met ernstige psychische problemen. De oudste broer uitte zich in de afgelopen jaren regelmatig agressief tijdens zijn behandeling, wat ook gevaar opleverde voor het personeel van de kliniek. Een overplaatsing naar een andere instelling hielp niet.

Tijdens de zitting verklaarde de man dat hij slechts zijn stem had verheven tijdens een conflict, maar zijn advocaat gaf toe dat zijn cliënt moeilijk hanteerbaar is. De rechtbank besloot daarom dat voor de Stadjer, net als zijn broer, tbs met dwangverpleging de enige passende overgebleven maatregel is.