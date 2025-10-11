Allereerste editie van Nationale Paddenstoelentelling van start

Foto: Joris van Tweel

Dit weekend vindt de allereerste editie van de Nationale Paddenstoelentelling plaats. Met de telling hopen de initiatiefnemers meer inzicht te krijgen in het paddenstoelenbestand in ons land.

Het is de bedoeling dat er vanaf dit jaar jaarlijks in kaart wordt gebracht welke paddenstoelen er in Nederlandse tuinen te vinden zijn en waar deze precies groeien. Door de telling ieder jaar op een vast moment te herhalen, kunnen de ontwikkelingen door de tijd worden gevolgd. De Nationale Paddenstoelentuintelling is vanaf dit jaar onderdeel van Tuintelling.nl, waarmee Paddenstoelenonderzoek Nederland een groot en enthousiast publiek hoopt te bereiken.

Vochtige plekken

Paddenstoelen komen in veel verschillende vormen en maten voor. Ze zijn in de tuin op diverse plekken te vinden. Bijvoorbeeld in het gazon of in de borders, op houtsnippers, op de composthoop of bij levende of dode bomen. De periode midden oktober is de ideale tijd om op zoek te gaan, omdat het vaak vochtig genoeg is. Paddenstoelen houden van vocht, dus bij droog weer is het verstandig om vooral in vochtige hoekjes te kijken.

Bij de telling tel je één keer gedurende het weekend. Daarbij wordt het aantal vruchtlichamen geteld. Staan de paddenstoelen dicht op elkaar of groeien ze in bundels, dan moet elk vruchtlichaam individueel worden geteld. Ook als er geen paddenstoelen worden gezien, is dit belangrijke data. Deelnemers die niks vinden, worden gevraagd om ‘0 paddenstoelen gezien’ in te vullen op het telformulier.

Hulpmiddelen

Om de soorten te herkennen is er een online soortenboek beschikbaar die je hier vindt. Daarnaast is er de speciale Paddenstoelenzoekkaart van Paddenstoelenonderzoek Nederland. De telling kun je doorgeven via deze website. De resultaten van deze allereerste Nationale Paddenstoelentuintelling worden na het telweekend op de website van de organisatie gepubliceerd.