Advies van 4 Mijl-winnaar: “Eet vier witte bolletjes met vruchtenhagel”

Met de 4 Mijl van Groningen in aantocht halen steeds meer bedrijventeams en individuele lopers hun loopschoenen uit de kast. Het initiatief Trainen met de Top, helpt bedrijventeams en hardlopers bij hun voorbereiding op de 4 Mijl.

Samen met Nik Lemmink, tevens winnaar van de vorige 4Mijl, richtte Bram Buigel Trainen met de Top op om hun topsportervaring over te dragen aan andere lopers. “Hardlopen is populairder dan ooit, maar veel mensen weten niet hoe ze goed moeten trainen. Wij helpen ze om het maximale uit zichzelf te halen.”

Volgens Buigel maken veel 4Mijl-deelnemers in de laatste week nog dezelfde fout. “Je ziet dat mensen ineens nog keihard gaan trainen, omdat ze denken dat ze niet genoeg hebben gedaan. Maar op dat moment ben je eigenlijk al te laat. Je moet het doen met de benen die je nu hebt. Rust is in die laatste week veel belangrijker.”

Voor beginnende lopers benadrukt Buigel het belang van een goede looptechniek. “Let op je armen: beweeg alsof je je handen steeds in je zakken steekt, zonder voorbij het midden van je lichaam te gaan, en houd je handen ontspannen alsof je twee eieren vasthoudt.”

Op de ochtend van de 4 Mijl is zijn advies duidelijk: lekker uitslapen, niet te veel eten en eventueel wat snelle suikers meenemen voor bij de start.