Accountantskantoor ‘rankt’ financiën ziekenhuizen: UMCG zakt, Martini stijgt flink

De hoofdingang van het Martini Ziekenhuis - Foto: Kees Stuip voor Martini Ziekenhuis

De financiële prestaties van Nederlandse ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar iets verbeterd, concluderen accountants van BDO op basis van de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen. Het Martini Ziekenhuis steeg fors op de landelijke ranking, terwijl het UMCG iets lager scoorde dan vorig jaar.

In het onderzoek worden ziekenhuizen gerangschikt op basis van hun financiële prestaties over 2024. Hiervoor voert het accountancykantoor onder meer een ‘financiële stresstest’ uit, die resulteert in een ‘rapportcijfer’ waarmee de ziekenhuizen worden gerangschikt. Het UMCG en het Martini Ziekenhuis staan niet op dezelfde lijst, omdat academische ziekenhuizen een ander verdienmodel hebben.

Het Martini Ziekenhuis stijgt van plek 48 naar plek 27 op de lijst van 59 algemene ziekenhuizen in Nederland. Het rapportcijfer gaat van 4 naar 7, wat boven het landelijk gemiddelde van 6,1 ligt. Het UMCG krijgt dit jaar een rapportcijfer van 6, tegenover een 7 vorig jaar. Daarmee zakt het ziekenhuis naar de vijfde plek op de lijst met zeven UMC’s in Nederland. Maar omdat een deel van het ziekenhuis onder de Rijksuniversiteit Groningen valt, worden 285 miljoen euro aan opbrengsten niet meegenomen in het overzicht. Het cijfer zou anders hoger uitvallen.

Wisselend beeld tussen UMC’s en algemene ziekenhuizen

Volgens BDO is het beeld van de financiële prestaties van ziekenhuizen genuanceerd. Hoewel het gemiddelde rapportcijfer voor algemene ziekenhuizen is gestegen van 5,4 naar 6,1, daalden de cijfers voor de UMC’s van 7,0 naar 6,5. Hoge personeelskosten, investeringsachterstanden in vastgoed, digitalisering en de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) vormen belangrijke aandachtspunten voor de toekomst.

Landelijk benadrukt BDO dat ziekenhuizen nu daadkrachtige keuzes moeten maken om de zorg toekomstbestendig te houden. Samenwerking tussen ziekenhuizen, overheid en andere partners, gericht op investeringen, digitalisering en slim personeelsbeleid, is volgens de accountants cruciaal om de financiële en operationele uitdagingen het hoofd te bieden.