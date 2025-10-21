Aardbeving met kracht van 1.6 gemeten bij Wirdum

Bij Wirdum in de gemeente Eemsdelta heeft dinsdagochtend een aardbeving plaatsgevonden. Het KNMI meldt dat de beving een kracht had van 1.6 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats op een diepte van ongeveer 3 kilometer. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat die een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

De beving is de zwaarste van de afgelopen maanden. De laatste beving was vorige maand bij Garmerwolde. Deze beving had een magnitude van 0.9 op de schaal van Richter.