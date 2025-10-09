Aanvraag aanvullende vaste vergoeding IMG vanaf maandag mogelijk in gemeente Groningen

Huiseigenaren in de gemeente Groningen kunnen vanaf komende maandag (zonder voorinschrijving) bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) een aanvraag doen voor een aanvullende vaste vergoeding. De vergoeding is een compensatie voor eerder ontstane verschillen.

De aanvullende vaste vergoeding is een aanvulling op eerder betaalde vergoedingen voor gebouwen tot 10.000 euro. Die vergoedingen kunnen van verschillende instanties afkomstig zijn, zoals de NAM, het Centrum Veilig Wonen (CVW), de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) of Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Voor kleine objecten vult het IMG de vergoeding aan tot 5.000 euro.

Huiseigenaren kunnen altijd nog kiezen voor een afhandeling met herstel of maatwerk. Dit kan bijvoorbeeld bij een nieuwe melding van schade of in het geval dat een aanvullende vaste vergoeding niet kostendekkend is.

Aanvraag per gemeente

Er zijn ruim 100.000 woningeigenaren in de provincies Groningen en Noord-Drenthe die aanspraak kunnen maken op de aanvullende vaste vergoeding. Om al die aanvragen goed en snel af te kunnen handelen, is besloten de aanvragen steeds per gemeente open te stellen. Op de website van het IMG is te lezen welke postcodes per periode aan de beurt zijn.

In de gemeente Eemsdelta was het vanaf halverwege september al mogelijk de aanvullende vaste vergoeding aan te vragen. Het IMG laat weten dat er zo’n 2.000 aanvragen uit die gemeente binnen zijn. Daarvan heeft een derde een voorinschrijving gehad. De overige 1.400 aanvragers hadden geen voorinschrijving.

Voorinschrijving

De mogelijkheid tot een voorinschrijving was vanaf november vorig jaar mogelijk. Die aanvragen, samen met de nieuwe aanvragen van de de afgelopen weken meegerekend, komen totaal op 32.500 aanvragen neer. Inmiddels zijn daarvan 24.000 vergoedingen toegekend.

Het IMG heeft tot nu toe, voor alle aanvragen van de aanvullende vaste vergoeding, 130 miljoen euro toegekend.