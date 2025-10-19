Aantal handtekeningen voor behoud Stadsstrand passeert duizend

foto Andor Heij. Stadsstrand

De petitie die oproept om het Stadsstrand bij de Oosterhamrikkade te behouden, is inmiddels al ruim duizend keer getekend. Het strand dreigt in de toekomst te verdwijnen vanwege de komst van de Healthy Ageing Campus.

Dat de toekomst van het Stadsstrand in gevaar is, is de fractie van Student & Stad een doorn in het oog. Deze partij is dan ook de initiatiefnemer van de petitie. “Er zijn in onze stad al te weinig verkoelende zwemplekken en ook te weinig recreatieplekken”, vertelt raadslid Olivier van Schagen. “Locaties zoals het Noorderplantsoen en het Stadsstrand zijn op dit moment al heel erg druk. Het is daarom niet slim om dit weg te halen. Het is een gewaardeerd stukje stad, en wij vinden dat dit behouden en mogelijk zelfs uitgebreid zou moeten worden.”

De partij laat weten niet tegen de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus te zijn: “Wij denken dat de campus en het behoud van het Stadsstrand prima naast elkaar kunnen bestaan.”

Het huidige Stadsstrand werd in mei 2017 geopend. Sindsdien is de locatie, met name in de zomermaanden, een populaire plek. “Het is niet uit te leggen dat je dit weg wilt halen vanwege de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus”, vervolgt Van Schagen. “Groningen wil graag een bruisende stad zijn, maar die ambitie wordt niet waargemaakt met zo’n beslissing. Op dit moment gaat het nog om conceptplannen. Toch willen we dit zo snel mogelijk op de agenda van de raad krijgen om hier met het college over in gesprek te gaan.”

Verslaggever Sofie Dallinga sprak afgelopen week met Van Schagen: