Aangepaste dienstregeling Qbuzz tijdens Zuidlaardernacht en Zuidlaardermarkt

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Tijdens de Zuidlaardernacht en de Zuidlaardermarkt zijn er aanpassingen in het busverkeer tussen Stad en Zuidlaren.

Q-link 5 blijft maandagnacht langer rijden om bezoekers naar de Zuidlaardernacht te brengen Dan rijdt er minimaal ééns per uur een bus door naar P+R Gieten. Tijdens de Zuidlaardermarkt op dinsdag rijdt Q-link 5 ieder uur tot na het einde van de markt door naar P+R Gieten.

De bus stopt echter niet in Zuidlaren zelf, maar houdt halt bij de P+R Westlaren. Daar kunnen bezoekers overstappen op een pendelbus of een andere buslijn richting het centrum van het dorp. Ook Lijn 51 tussen Assen, Annen, Zuidlaren, Haren en Groningen rijdt een andere route en stopt niet op de Brink. Reizigers kunnen gebruikmaken van de halte Julianalaan.

Na 18.00 uur rijdt Q-link 5 weer volgens de normale dienstregeling.