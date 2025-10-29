A7 komend weekend dicht tussen Groningen en Zuidbroek

De A7 tussen Groningen en Zuidbroek is komend weekend afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden.

De afsluiting vindt plaats in twee gedeeltes: van vrijdagavond 19.00 uur tot zondag 06.00 uur is de rijbaan richting Groningen dicht. Daarna is de andere rijrichting afgesloten tot maandag 06.00 uur.

Door de afsluitingen moet het verkeer moet rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Verkeer uit Stad richting Winschoten kan omrijden via de A28 richting Assen, de N34 tot de rotonde bij Gieten en de N33 langs Veendam naar de A7. Voor verkeer in de andere richting geldt dezelfde route. Wie alleen tussen Groningen en Hoogezand rijdt, kan ook de N860 langs Waterhuizen gebruiken.