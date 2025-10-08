Zeven spelers FC Groningen op pad voor interlands

Foto Andor Heij: Etienne Vaessen

Zeven spelers van FC Groningen zijn deze periode opgeroepen voor interlands. Onder hen Etienne Vaessen en Brynjólfur Willumsson.

Vaessen strijdt met Suriname om een WK-ticket. Suriname staat momenteel bovenaan in de poule met vier punten uit twee wedstrijden. De nummer één uit de poule kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de beste nummers twee zich kwalificeren voor de intercontinentale play-offs. Suriname speelt vrijdag thuis tegen Guatemala. Volgende week woensdag 15 oktober volgt een uitduel tegen Panama.

Brynjólfur Willumsson is opgenomen in de IJslandse selectie. De IJslanders staan na twee gespeelde wedstrijden op de tweede plek met drie punten. De nummer één uit de poule kwalificeert zich direct voor het WK. IJsland speelt vrijdag in eigen huis tegen Oekraïne en volgende week maandag een thuisduel tegen Frankrijk.

Thom van Bergen, Thijmen Blokzijl en Jorg Schreuders zijn opgeroepen voor Jong Oranje. Het team speelt vrijdag een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Het betreft een uitduel. Dinsdag volgt in Emmen een oefenduel tegen Jong Litouwen.

Lovro Stubljar is opgeroepen voor Jong Slovenië. Die selectie speelt de komende dagen tegen Jong Israël en Jong Bosnië en Herzegovina. Elvis van der Laan speelt in Kroatië een vierlandentoernooi met Zweden onder-17.