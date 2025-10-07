400 Stadjers lopen OH Belevingsloop: ‘Je ontdekt paadjes en ondernemers die je nog niet kende’

De eerste stop van de wandeling (foto: Hellen van Lienden)

Ondanks de regen liepen zaterdag ruim 400 mensen de allereerste OH Belevingsloop door de wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. Met deze wandeling wilden de organisatoren bewoners stimuleren om al bewegend hun eigen woonomgeving en elkaar beter te leren kennen en zo bij te dragen aan het woonplezier in de wijk.

Deelnemers begonnen de dag met een video over mentale gezondheid, waarna ze wandelend door de wijken trokken. Langs de route ontdekten de wandelaars nieuwe plekken in hun eigen wijk. Denk aan parkjes, paadjes, maar ook lokale ondernemers en kunstateliers. Daarnaast leerden de buurtbewoners ook elkaar beter kennen, onder meer tijdens sportieve en educatieve activiteiten.

Lokaal talent

Lokaal talent kreeg ook de kans om in de schijnwerpers te staan. De Groningse regisseur Eric Steegstra, winnaar van een Gouden Kalf, toonde zijn marionetten en miniatuur Notre Dame in zijn atelier. Ook waren er optredens van de 17-jarige Rosan van den Berg van de Academie voor Popcultuur en haar leeftijdsgenoot Iris van Lienden, finaliste Eurovisie Songfestival voor jeugd.

‘Fantastisch’

De organisatie kijkt met een grote glimlach terug op het evenement. “De sfeer was fantastisch”, vertelt Van Lienden. “We kregen veel complimenten voor de gevonden locaties, de verrassingen en de leuke aanmoedigingen door vrijwilligers aan de route.”