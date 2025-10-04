4 Mijl 4 You zorgt voor vrolijke optocht naar Grote Markt (foto’s)

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Met een recordaantal van zo’n vierduizend deelnemers trok zaterdagavond de 4 Mijl 4 You van Haren naar de stad. In een vrolijke en verlichte stoet legden de deelnemers de ruim 6,4 kilometer lange tocht op creatieve wijze af.

De 4 Mijl 4 You wordt sinds 2011 georganiseerd. Het is bedoeld als een activiteit waar iedereen aan mee kan doen: in rolstoelen, op skates, met de fiets, of met zelfgemaakte voertuigen. De organisatie, Golazo Noord-Nederland, zag de deelnemersaantallen dit jaar verder stijgen. De succesvolle editie vond plaats onder uitstekende weersomstandigheden. Een belangrijke aanpassing dit jaar was de starttijd. Op verzoek van deelnemende zorgorganisaties, die 20.30 uur te laat vonden voor hun cliënten, is de organisatie gaan puzzelen.

De oplossing was om de finish te verplaatsen van de Vismarkt naar de Grote Markt, waardoor de start een uur eerder, om 19.30 uur, kon plaatsvinden. Het startschot werd gelost door burgemeester Roelien Kamminga (VVD). Rond 22.00 uur kwam de laatste deelnemer over de finish. De organisatie hanteerde geen sluitingstijd: iedereen die meedoet, werd binnengehaald en ontving een medaille, ongeacht hoe lang de tocht duurde.