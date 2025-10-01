1H: Velocitas wint topper, ook zeges voor Be Quick en Oranje Nassau

Foto Andor Heij. Velocitas 1897

Velocitas won zaterdag in de eerste klasse H de topper tegen Broekster Boys. Be Quick en Oranje Nassau zegevierden ook. GRC Groningen wacht nog op het eerste punt.

Velocitas 1887 versloeg in Damwoude medekoploper Broekster Boys met 3-2. Jan Tytsma zette de gastheren op voorsprong vanuit een vrije trap. Velocitas kwam na een hoekschop op 1-1 door een frommelgoal van Joris Mulder. Kay Bootsma zette de Groningers op voorsprong. Tytsma tekende nog voor de pauze voor de 2-2.

Na de thee besliste Tim Sanders in de 82e minuut de wedstrijd. Na een indraaiende corner gaf hij het beslissende zetje. Het bleef tot het einde spannend. Doelman Feike Spoor had in de slotfase nog twee fraaie reddingen in huis, zodat Velocitas met de drie punten naar Groningen kon gaan. Klaas van der Meulen van Broekster Boys en Sam Wormmeester van Velolcitas zagen na een opstootje rood, zodat beide ploegen met tien man van het veld stapten. Velocitas heeft dertien punten uit vijf duels.

Be Quick 1887 staat derde na de 3-1 winst bij Heerenveense Boys. Robbin van Kooten scoorde voor rust twee keer voor de Groningers. Pim Veltink maakte op aangeven van Van Kooten na de thee de derde. Loet van der Valk scoorde voor Heerenveense Boys. Be Quick heeft tien punten uit vijf wedstrijden.

Oranje Nassau is vierde in 1H na de 1-0 zege op FC Surhuisterveen. De grootste kans voor rust van ON was voor Sven Kesimaat die de onderkant van de lat raakte. Na de pauze besliste Djarni Leidelmeijer de wedstrijd met een knal van afstand. ON heeft acht punten uit vijf wedstrijden.

GRC Groningen is na vijf duels puntloos laatste in 1H. In Leeuwarden werd met 4-0 verloren van LAC Frisia. GRC keek na een minuut al tegen een achterstand aan en was niet bij machte het tij te keren.