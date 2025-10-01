1H: Velocitas geeft aanvoerder passend afscheid en wint fors van GRC Groningen

Foto Andor Heij. Dion Zimmerman scoorde twee keer voor Velocitas tegen GRC Groningen

Velocitas 1897 heeft zaterdag na drie wedstrijden in de eerste klasse H de koppositie gegrepen. In het Stadspark werd het nog puntloze GRC Groningen met een 5-0 nederlaag naar hun onderkomen aan de andere kant van de A7 gestuurd.

Velocitas domineerde vanaf het begin. Dion Zimmerman kreeg een enorme kans die nog gestopt werd door Rutger van den Berg. De GRC doelman was na 7 minuten wel kansloos op een schot van Kay Bootsma: 1-0.

Schoen kwijt

Jasper Kingma kreeg na 21 minuten de enige kans voor GRC. Zijn inzet werd gestopt door Velocitas doelman Feike Spoor. “Ik verloor mijn schoen er bij”, aldus Kingma. “Een teamgenoot ging op mijn hak staan en ontnam me zo enigszins die kans. Het was onze enige mogelijkheid en dat is niet best”.

Zimmerman was aan de andere kant wel succesvol. Hij omspeelde Van den Berg en schoot raak: 2-0. Joris Mulder kreeg nog een goede kans voor Velocitas en Tim Sanders miste één op één met Van den Berg.

Rood

Tien minuten na de pauze moest GRC verder met tien man. Sanders brak door en werd gehaakt door Van den Berg. De GRC doelman kreeg direct rood en zijn plaats werd ingenomen door Gerald van Nieff.

Jens Zijlstra neemt afscheid

Vijf minuten later nam Velocitas met een publiekswissel afscheid van Jens Zijlstra. De rechtsback en aanvoerder keert na zijn studie in Groningen terug naar Roosendaal. Hij speelde ruim acht seizoenen in het groen wit en maakte vier promoties en de winst van de noordelijke districtsbeker mee. “Dat is een aderlating”, zei Velocitas-trainer Robbie Wentink na afloop. “In alles, in het voetballende vermogen, in de teamspeler die hij is en de clubman die hij inmiddels geworden is. Het is een ontzettend fijn mens”.

Velocitas loopt uit

Na 62 minuten buitte Velocitas de numerieke meerderheid uit via een fraai schot met de buitenkant van de schoen door Zimmerman. Na 75 minuten soleerde Joost Visser door de GRC defensie en liet Sanders het laatste tikje geven. Thomas Bats had na 83 minuten het slotakkoord in huis: 5-0.

Heerlijk gevoel

“Een heerlijk gevoel om bovenaan te staan”, aldus Robbie Wentink die ook kritisch was: “Ik denk dat we allemaal niet tevreden waren hoe het ging in de eerste helft en ik vind dat GRC een goede indruk heeft achtergelaten. We waren meer tegen onszelf aan het spelen. In de tweede helft was het een stuk beter met behulp van die rode kaart”.

Kansloos

“Ik vond het een kansloze nederlaag”, aldus middenvelder Jasper Kingma van GRC. “Je ziet dat zij veel meer kwaliteit hebben en dat wij dingen niet goed doen, te naïef zijn. Een team als Velo maakt daar gewoon gebruik van. Tot op bepaalde hoogte kunnen we aardig meevoetballen tot aan de middenlijn of de zestien van de tegenstander, maar verder komen we vaak niet. Ik denk dat we meer moeten durven. Er zijn genoeg verbeterpunten in ieder geval”.

Velocitas 1897 – GRC Groningen 5-0. 7. Kay Bootsma 1-0. 36. Dion Zimmerman 2-0. 62. Dion Zimmerman 3-0. 75. Tim Sanders 4-0. 83. Thomas Bats 5-0. Toeschouwers: 250. Scheidsrechter: Niels Mulder.

Overige wedstrijden in 1 H

In dezelfde klasse speelde Be Quick 1887 in Damwoude met 2-2 gelijk tegen Broekster Boys. Op aangeven van Vincent Pichel maakte Patrick Helbig de 0-1. Bauke Jan Douma maakte gelijk. Na rust zette Sven van der Velde Be Quick opnieuw op voorsprong. In de slotfase tekende Vincent Hoekstra voor de 2-2. Be Quick heeft vier punten uit drie wedstrijden.

Het verslag van Oranje Nassau – Winsum staat hier.