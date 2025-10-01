1H: Overwinningen Velocitas en Be Quick, ON en GRC ruim onderuit

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Velocitas 1897

Velocitas 1897 en Be Quick 1887 wonnen zaterdag in de eerste klasse H hun wedstrijden. Oranje Nassau en GRC Groningen gingen ruim onderuit.

Velocitas bleef na vier wedstrijden koploper in 1H. In Drachten werd Drachtster Boys op een 4-0 nederlaag getrakteerd. Dion Zimmerman opende de score. Nog voor rust maakte Joris Mulder de tweede. Na de pauze tekende Tim Sanders voor de 3-0. Zimmerman maakte met zijn tweede het kwartet voor Velocitas vol.

Be Quick 1887 en LAC Frisia 1883, de twee oudste clubs uit Noord Nederland, kruisten op de Esserberg de degens. Be Quick boekte een zwaar bevochten 2-0 zege. Be Quick doelman Frank Schilstra hield de Groningers met een paar prima reddingen op de been. Vincent Pichel opende kort voor rust de score. Jesper de Backer stelde vlak voor tijd de overwinning veilig. Geertjan Liewes miste namens Be Quick een strafschop. Be Quick steeg naar de derde plek.

Oranje Nassau zakte naar de achtste positie. ON verloor in en tegen Buitenpost met 4-1. Sven Kesimaat schoot ON wel op voorsprong. Nog voor rust kwam Buitenpost langszij. Na de pauze liepen de Friezen uit naar een ruime overwinning.

GRC Groningen blijft puntloos veertiende en laatste na de 5-1 thuisnederlaag tegen Broekster Boys. Vincent Hoekstra was de grote plaaggeest, want hij maakte alle Friese treffers. Parsa Norouzian maakte bij een 3-0 achterstand het enige doelpunt voor GRC.

Volgende week wordt er niet in competitieverband gespeeld, maar wel voor de districtsbeker.