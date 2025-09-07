Zwemseizoen De Blinkerd eindigt seizoen met net geen 30.000 bezoekers: “Mei en juni waren slechte maanden”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

Het seizoen voor openluchtzwembad De Blinkerd in Ten Boer zit er nagenoeg op. Het zwembad laat weten dat ze dit jaar net geen 30.000 bezoekers hebben verwelkomd.

“Vorig jaar konden we 35.000 bezoekers verwelkomen, en het jaar daarvoor 33.000,” vertelt John Huisinga van het zwembad. “Die aantallen hebben we dit jaar niet gehaald. De teller is blijven steken bij net geen 30.000 bezoekers.” Volgens Huisinga is dit te wijten aan de weersomstandigheden: “We hebben een slecht voorjaar gehad. In de maanden mei en juni nodigde het weer niet uit voor een frisse duik. Juli en augustus brachten wel zomerweer, maar de maximumtemperatuur bleef op de meeste dagen onder de 25 graden. Het aantal tropische dagen kunnen we dit seizoen op één hand tellen.”

Ondanks dat de maximumtemperatuur zondag in Groningen op ongeveer 26 graden lag, is het bad niet meer opengegaan voor recreatiezwemmers. “Eind augustus hebben we naar de vooruitzichten gekeken, en daaruit bleek dat de verwachtingen voor september niet geweldig waren. Vorig jaar hebben we het bad wel langer open gehouden. Dat is niet iets wat we zomaar kunnen doen; we moeten daarvoor vrijwilligers en toezichthouders regelen. Hoewel dat vorig jaar gelukt is, bleek het weinig op te leveren. Kinderen moeten weer naar school en het verenigingsleven start weer. De agenda bij hen is gewoon heel vol, waardoor er weinig ruimte is om te zwemmen. Daarom hebben we besloten het dit jaar niet te doen.”

Toch wordt er nog wel gezwommen in het bad. “We zijn op dit moment nog geopend voor de zwemvereniging. Normaal zwemmen zij in het Helperbad, maar vanwege het honderdjarig bestaan van dat bad en de festiviteiten daaromheen, hadden zij tijdelijk een andere locatie nodig. Zij zijn bij ons neergestreken, wat we ontzettend leuk vinden. Daarnaast hebben we komende week nog diplomazwemmen en aanstaande zaterdag vindt het traditionele baas/hondenzwemmen plaats. Honden en hun baasjes mogen dan een duik nemen. Dit is altijd een drukbezocht evenement. Daarna gaat het hek definitief op slot voor dit seizoen.”

In de periode die volgt, maken vrijwilligers het bad winterklaar. Huisinga: “Het belooft een rustige winter te worden. Afgelopen winter hebben we het recreatiebad van een nieuwe coating voorzien, de winter daarvoor hebben we het peuterbad aangepakt. Op dit moment is alles spik en span. De glijbaan en speeltoestellen staan er prima bij. We hebben met het bad een prachtige voorziening in ons dorp. Die is niet alleen voor Ten Boer belangrijk, maar ook voor de omgeving. Ook mensen uit omliggende dorpen maken gebruik van het zwembad. En dankzij alle vrijwilligers kunnen we hier iets moois neerzetten. Volgend jaar gaan we dan ook vrolijk verder. De verwachting is dat we begin april beginnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.”