Zwakbegaafde man hoeft niet meer de cel in voor aanrandingen in Stad

Foto: Rechtspraak.nl

De rechtbank heeft een 36-jarige man veroordeeld tot 43 dagen celstraf voor meerdere aanrandingen in Stad. De straf is gelijk aan de tijd die hij al in voorarrest heeft gezeten. Maar de aanrander loopt niet vrij rond, want de zwakbegaafde Stadjer verblijft nu onder beveiliging in een kliniek.

De man greep in januari een caissière in een supermarkt vast en probeerde haar te zoenen. In april kneep hij een vrouw in de bil bij de Albert Heijn en pakte hij een andere vrouw op straat vast bij haar heupen en borst.

Het Openbaar Ministerie eiste 43 dagen cel, omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat vroeg om hem helemaal geen straf te geven, omdat hij volgens hem niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden.

De rechter vond de man wel strafbaar, maar hield rekening met zijn psychische problemen en zwakbegaafdheid. Omdat hij al in een kliniek verblijft met een zorgmachtiging, kreeg hij geen extra straf bovenop zijn voorarrest.