Zorgen over huisvesten statushouders

Mona Keijer - foto: rijksoverheid.nl

Het stadsbestuur sluit zich aan bij de Vereniging Nederlandse Gemeentes, die vindt dat het land onbestuurbaar wordt als statushouders geen voorrang meer krijgen bij huisvesting,

De VNG schreef een boze brief aan minister Mona Keizer die wil dat statushouders geen voorrang meer krijgen bij huisvesting. De Raad van State wil de voorrangsregeling voor statushouder juist behouden maar Mona Keijzer trekt zich daar niks van aan. De Raad van State vind de afschaffing zelfs in strijd met de wet. Het stadsbestuur maakt zich zorgen.

“Als je gemeentes vraag om asielzoekers te huisvesten moet je niet het gereedschap uit de kist pakken.” zegt wethouder Rik van Niejenhuis en: “We houden natuurlijk al veel eerder moeten bouwen en bouwen, en het is heel ongemakkelijk om een doelgroep de schuld te geven van de wooncrisis. ”