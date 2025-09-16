Zorgen in gemeenteraad over Amerikaanse overname Zivver

Een overgroot deel van de Groningse gemeenteraad is zeer bezorgd over de overname van communicatieplatform Zivver, een programma wat onder meer door de gemeente wordt gebruikt om gevoelige informatie veilig te versturen. De nieuwe eigenaar van het bedrijf zou banden hebben met het Israëlische leger en valt het niet onder de Europese privacyregels.

Zivver is onlangs gekocht door het Amerikaanse bedrijf Kiteworks. Volgens onderzoeksplatform Follow the Money heeft dit bedrijf banden met het Israëlische leger en valt het niet onder de Europese privacyregels. Toch lieten de gemeente Groningen, de GGD Groningen en WIJ vorige week weten nog niet direct een reden te zien om te stoppen met Zivver.

Groot deel raad is bezorgd

Maar een groot deel van de Groningse gemeenteraad heeft daar twijfels bij. Acht raadsfracties laten weten bang te zijn dat gegevens van burgers en bedrijven minder goed beschermd zijn.

GroenLinks en de ChristenUnie stellen, samen met de SP, de PvdA, de PvdD, de VVD, de Stadspartij, D66 en Student&Stad schriftelijke vragen aan het college over de kwestie. De fracties willen weten welke gemeentelijke diensten gebruikmaken van Zivver en of er alternatieven zijn. Ook vragen ze het college of er bij nieuwe contracten strengere eisen worden gesteld.

“Er wordt niet alleen door de gemeente, maar ook bijvoorbeeld in de zorg heel veel gevoelige data verstuurd via Zivver. We willen niet dat deze gevoelige data in verkeerde handen komt,” zegt Femke Folkerts namens GroenLinks. Laurent Dwarshuis (ChristenUnie) vult aan. “In Amerika gelden Europese privacywetten natuurlijk niet. Dat is met diensten als Instagram al ingewikkeld, maar we hebben het hier over ontzettend persoonlijke data.”