Zoon (29) verdacht van doden moeder (53) aan Natalie Barneykade

Foto: 112 Groningen

De vrouw van 53 jaar oud die zondag om het leven kwam in haar woning aan de Natalie Barneykade is waarschijnlijk om het leven gebracht door haar 29-jarige zoon.

Dat laat het Openbaar Ministerie woensdagmiddag weten. De vrouw zou met een of meerde messteken omgebracht. De zoon werd kort na het incident aangehouden.

De rechtbank in Noord-Nederland heeft woensdag besloten dat de zoon van het slachtoffer twee weken langer in voorlopige hechtenis blijft. Hij wordt verdacht van moord of doodslag.

De vrouw werkte volgens verschillende media al ruim twintig jaar als geestelijk verzorger voor justitiële inrichtingen. Ze was verbonden aan het Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag en bezocht sinds begin dit jaar ook patiënten in Zuidlaren.