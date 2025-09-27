Zondag zonnige perioden, komende week droog weer

Op zondag zijn er zonnige perioden. De komende week komen we onder invloed te liggen van een hogedrukgebied boven Scandinavië dat bij ons voor droog weer gaat zorgen.

Zondag begint de dag grijs en is er kans op mist of nevel. In de tweede helft van de ochtend en in de middag wint de zon terrein. Met name in de middaguren zullen er flinke zonnige perioden zijn. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting wordt het 18 of 19 graden. In de nacht van zondag op maandag is het helder en kan er opnieuw mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Op maandag kan er een enkele bui vallen, maar de zon is ook regelmatig van de partij. De wind draait naar het noorden en is zwak. Het wordt 16 of 17 graden.

Op dinsdag komen we onder invloed te liggen van een hogedrukgebied boven Scandinavië. Het zorgt bij ons voor rustig weer. Er is veel zon, maar af en toe ook wat bewolking. Op dinsdag wordt het 16 graden. Op woensdag zijn de veranderingen klein en wordt het met 14 graden wel minder warm.