‘Zondag zon en bewolking, komende dagen onstuimig’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De herfst laat de komende dagen zijn gezicht zien. Op maandag staat er een stevige wind, op dinsdag valt er flink wat regen.

Zondag verloopt wisselend bewolkt. In de ochtend krijgt de zon de meeste ruimte, in de middag zijn er meer wolken. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 17 of 18 graden. In de avond en in de nacht van zondag op maandag neemt de bewolking toe. Gedurende de nacht vallen er buien waarbij ook onweer mogelijk is. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Op maandag zijn er zonnige perioden, maar vallen er ook buien. Het wordt 18 graden. De wind is stevig en komt uit zuidwestelijke richting.

Op dinsdag neemt de wind af, maar vallen er gedurende de dag buien. Zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het dan 15 graden. Woensdag brengt weinig verandering. Het is grotendeels bewolkt en van tijd tot tijd vallen er buien. Dan wordt het 17 of 18 graden.