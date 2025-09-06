Zondag stralende dag, komende dagen meer bewolking

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De bewolking neemt de komende dagen toe. Dit leidt niet direct tot neerslag, maar de temperatuur doet wel een stapje terug.

Zondag begint de dag zonnig en de dag zal stralend verlopen. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting wordt het 25 of 26 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt helder met een minimumtemperatuur rond de 15 graden.

Maandag brengt verandering. In de ochtend neemt de bewolking toe. Zon en bewolking wisselen elkaar af, met in de middag een lichte kans op een bui. De wind is zwak en draait naar het noordwesten, waardoor het met 20 of 21 graden iets minder warm wordt.

Op dinsdag verandert er weinig. Zon en bewolking wisselen elkaar af, al zal de zon het moeilijker hebben om door te breken. De wind draait naar het noorden en is zwak. Dan wordt het ongeveer 19 graden.